Direct Salon de l'agriculture : le président du Rassemblement national sur place, au lendemain de la visite agitée d'Emmanuel Macron

#AGRICULTURE Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a fait état de six interpellations de manifestants, lors de la venue d'Emmanuel Macron hier au Salon de l'agriculture. Il a évalué entre "300 et 400" le nombre des manifestants les plus vindicatifs. Du côté des 800 forces de l'ordre mobilisées, huit blessés ont été recensés, dont deux "un peu plus sérieusement touchés".