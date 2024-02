Salon de l'agriculture : "Je pense que M. Macron est atteint d'une schizophrénie inquiétante et dangereuse", déclare Jordan Bardella

"Je pense que M. Macron est atteint d'une schizophrénie inquiétante et dangereuse", a déclaré le numéro un du Rassemblement national, en déplacement au Salon de l'agriculture, dimanche 25 février.

"C'est lui [Emmanuel Macron], qui depuis sept ans soutient la stratégie 'De la ferme à la fourchette', qui prévoit la baisse des rendements agricoles de 15 à 20% et qui met en concurrence notre agriculture avec des produits du bout du monde qui ne respectent aucune des normes auxquels sont soumis nos producteurs et agriculteurs français", a poursuivi Jordan Bardella. Ajoutant : "Je pense qu'il [M. Macron] sombre dans une forme de paranoïa, de complotisme et d'extrémiste qui m'apparaît extrêmement inquiétante au regard des fonctions qui sont les siennes."

Concernant les débordements qui ont chamboulé l'ouverture du Salon de l'agriculture samedi, le président du parti d'extrême droite dément toutes implications des adhérents du RN : "Nos militants n'ont absolument rien empêché et les agriculteurs qui s'expriment depuis maintenant plusieurs semaines ne sont pas des militants du Rassemblement national, n'en déplaise au chef de l'Etat".

Et Jordan Bardella a conclu en martelant "je pense donc qu'il [Emmanuel Macron] est atteint non seulement d'une schizophrénie inquiétante mais aussi d'une forme de complotisme et de dérive paranoïaque très inquiétante quand on est le président de la République française et qu'on a entre ses mains l'arme nucléaire".