Saint-Valentin : jeu amoureux à l’Ehpad

La Saint-Valentin, mardi 14 février, est célébrée jusqu’en maison de retraite. Car l’amour, les rencontres, ne sont pas réservés qu’aux jeunes. La preuve à Mulhouse dans le Haut-Rhin, où des résidents de deux Ehpad se sont prêtés au jeu de "Tournez manège".

Sur un air d’accordéon, les garçons sont placés à gauche, les filles à droite. Entre eux, un rideau et des questions saugrenues. Les ingrédients d’une émission phare des années 80 sont réunis, sauf qu’ici, c’est une rencontre inter-Ehpad. Les candidats se prêtent au jeu, incrédules. "Je croyais d’abord que c’était une blague", dit Pierrot Kranitz, résident de l’Ehpad "Les Ecureuils".

Rendre la vie plus douce





Les femmes se sont préparées. On a le droit de rêver, mais avec beaucoup d’humour. Même âgé, on a le droit de séduire, de garder l’estime de soi, d’espérer encore la rencontre. Ce jeu de la Saint-Valentin à l’Ehpad n’est qu’un prétexte pour rendre la vie plus douce. "Ça leur rappelle des souvenirs de leur enfance, où il y avait tous ces jeux amoureux, ces jeux de séduction", déclare Mario Lelubez, psychologue.