Pollution : les particules fines, quels risques pour notre santé ?

Mardi 14 février, 25 villes françaises sont en alerte aux particules fines, une pollution qui n’est pas sans conséquences sur la santé. Les explications de Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13.

L’air est particulièrement pollué en France, notamment dans 25 villes qui se trouve en alerte pollution aux particules fines. Selon le médecin Damien Mascret, les particules fines ont un impact sur la mortalité. "Une étude américaine a estimé qu’à chaque fois que le taux atmosphérique augmentait de 10 ug/m3 d’air, la mortalité augmentait de 1,01%", détaille-t-il, en direct sur le plateau du 12/13, mardi 14 février. "En France, sur la période 2016-2019, on estime que 40 000 décès chez des personnes de 30 ans et plus sont imputables à la pollution aux particules fines", poursuit-il.



Des risques d’asthme ou d’insuffisance respiratoire

Ce phénomène s’explique notamment par la petite taille des particules fines, qui quand on respire tombe "tout au fond des poumons, grâce aux échanges entrée d’oxygène contre sortie de CO2 qui se produisent dans les alvéoles pulmonaires", explique Damien Mascret. Les poumons sont dont les plus touchés par la pollution ce qui peut causer un risque de crise d’asthme, mais "ça augmente aussi le risque d’insuffisance respiratoire et de cancer", prévient le médecin.