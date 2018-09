Pays-Bas : l'Eglise catholique éclaboussée par des révélations d'agressions sexuelles

Selon une vaste enquête publiée par le quotidien de référence "NRC", une majorité de personnes au sein de la hiérarchie de l'Eglise néerlandaise ont été au courant d'agressions sexuelles commises par des prêtres pédophiles.

Nouveau scandale pour l'Eglise catholique. Plus de la moitié des évêques et cardinaux néerlandais actifs entre 1945 et 2010 ont eu connaissance d'agressions sexuelles commises au sein de l'Eglise catholique néerlandaise, a révélé, samedi 15 septembre, le quotidien de référence NRC. "Aux Pays-Bas aussi les cardinaux et les évêques ont couvert des agressions sexuelles, ce qui a permis aux auteurs de faire beaucoup plus de victimes", écrit le journal.

"Vingt des trente-neuf cardinaux, évêques et évêques auxiliaires néerlandais ont été impliqués dans des affaires d'abus dans l'Église catholique entre 1945 et 2010", déclare le NRC dans cette vaste enquête. "Quatre d'entre eux ont abusé d'enfants et seize autres ont permis le transfert de prêtres pédophiles susceptibles de faire de nouvelles victimes dans d'autres paroisses", poursuit le journal.

Les évêques impliqués sont morts ou en retraite

Contactée par l'AFP, l'Eglise catholique néerlandaise a pu "confirmer une partie" de ces révélations. "Les noms de plusieurs évêques correspondent à ce que dit un rapport commandité par l'Eglise en 2010", a déclaré une porte-parole de l'Eglise catholique néerlandaise. Les évêques cités sont cependant morts pour la plupart et les cas sont tous prescrits, a-t-elle ajouté. Aucun des évêques mis en cause par l'enquête du journal n'est encore actif. Ceux encore en vie n'ont pas souhaité réagir, a indiqué le journal.

L'Eglise catholique n'en finit plus d'être secouée partout dans le monde par de nouvelles révélations sur des prêtres pédophiles couverts par leur hiérarchie au nom de la protection de l'institution. Les derniers scandales en date étaient ceux d'Allemagne et de Pennsylvanie, qui ont chacun impliqué plusieurs centaines de prêtres. La commission contre la pédophilie du pape François a prévenu dimanche que la lutte contre les agressions sexuelles contre les enfants devait être "la priorité" de l'Eglise catholique.