TÉMOIGNAGE FRANCEINFO. L'une des victimes des prêtres pédophiles de Pennsylvanie témoigne

Jim Vansickle a été agressé par son professeur d’anglais à l’âge de 16 ans. Le père Paulson a ensuite été nommé évêque. Jim Vansickle ne comprend pas que l’Église "continue à se battre contre" les victimes en couvrant les crimes pédophiles.

Aux États-Unis, un nouveau scandale ébranle l’Église catholique. En Pennsylvanie, un grand jury populaire a révélé mardi 14 août après deux années d’enquête, que pendant des décennies, plus de 300 prêtres qualifiés de prédateurs ont abusé sexuellement de plus d’un millier d’enfants.

L'une de ces victimes se nomme Jim Vansickle. C’est un grand gaillard de 55 ans, mais des larmes lui montent aux yeux dès qu’il évoque ce qu’il a subi au collège catholique de Bradford, à l'âge de 16 ans. Son professeur d’anglais, David Paulson, a, dans un premier temps, noué avec lui une relation de confiance avant de lui faire des avances. Puis un jour, David Paulson l’a emmené dans un hôtel miteux et agressé sexuellement.

L’Église et ses dirigeants ont fait du mal [...] Je suis certain qu’au moment où nous parlons, les enfants continuent de se faire abuser sexuellement.Jim Vansickleavec franceinfo

Jim Vansickle fait partie de ceux qui ont témoigné devant le grand jury de Pennsylvanie. "C’est une victoire pour nous tous. On a gagné une bataille mais pas la guerre. [...] Au lieu de demander le pardon du Christ et des paroissiens, ils continuent à se battre contre nous. Je pense que le rapport du procureur est assez clair. Il montre bien que ces prêtres sont des prédateurs et qu’ils sont nombreux. Le rapport montre aussi que ces crimes ont été couverts par les évêques, les cardinaux et le diocèse."

Un témoignage recueilli à Pittsburg par Grégory Philipps. --'-- --'--

La plupart des faits sont prescrits. Le père Paulson, l’agresseur de Vansickle a été nommé évêque il y a huit ans avant d’être suspendu. Mais sur les 300 prêtres prédateurs identifiés, il est l’un des seuls à être poursuivi, pas pour ce qu’il a fait subir à Jim Vansickle, mais pour des faits plus récents commis sur d’autres mineurs.