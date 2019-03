"Les agresseurs sont bien les adultes" : les excuses de l'abbé de la Morandais après ses propos polémiques sur la pédophilie dans l'Eglise

Le prêtre de 83 ans a suscité une polémique en affirmant qu'un "enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme" lors d'un débat sur la pédophilie.

Stupeur sur le plateau de LCI. Invité sur plateau de la chaîne d'info en continue, lundi 18 mars, pour un débat sur la pédophilie dans l'Eglise, l'abbé de La Morandais a affirmé qu'un "enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme". "On dit toujours qu'un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas", a-t-il ajouté, suscitant une pluie de réactions outrées sur les réseaux sociaux.

Dans la soirée de mardi, le prêtre a présenté ses excuses, via un communiqué envoyé à l'AFP. "Une polémique est née de propos que j'ai tenus, a-t-il écrit. Des propos que certains ont interprétés comme une manière de dire que les enfants sont responsables du fléau dont certains d'entre eux sont victimes."

Je tiens à indiquer haut et fort que mon expression - confuse et incomplète, je le reconnais et le déplore - et la manière dont elle a été perçue ne reflètent en rien ce que je pense. Les agresseurs sont bien les adultes. Et les enfants des victimes innocentes.l'abbé de La Morandaisdans un communiqué

"Je tiens aussi à m'excuser auprès de ceux que mes paroles ont pu blesser", a-t-il affirmé. Et d'ajouter : "ayant à plusieurs reprises alerté et dénoncé moi-même différents comportements pédophiles au sein des institutions religieuses, ainsi que l'aveuglement ou les silences coupables dont la hiérarchie parfois les couvrait, je ne peux ni ne veux laisser croire que mon point de vue serait d'accuser les enfants d'une quelconque responsabilité."