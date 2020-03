Le pape a accepté la démission du cardinal Barbarin, relaxé pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre

Le pape François a accepté la démission du cardinal Philippe Barbarin, a annoncé, vendredi 6 mars, le diocèse de Lyon. Relaxé à l'issue de son procès pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre, l'archevêque de Lyon avait demandé cette démission pour "tourner la page" de cette affaire. Le pape avait indiqué qu'il s'accorderait un délai de réflexion pour statuer.

Après cette annonce, le cardinal a adressé un message de remerciements à ses "frères et sœurs du diocèse de Lyon".

A mes frères et sœurs du diocèse de Lyon,

au moment où le pape François me relève de ma charge pastorale

Un très grand MERCI, et une consigne toute simple :

Suivre Jésus de près

Dans une Eglise servante,

Fraternelle et missionnaire.

+PB