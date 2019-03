ENQUETE FRANCEINFO. De l’ascension au scandale, la brutale disgrâce du cardinal Barbarin

Cardinal, il le deviendra bien en 2003, un an après sa nomination surprise par Jean-Paul II comme archevêque de Lyon en 2002. Son contact facile et sa connaissance pointue de l'Evangile (une qualité que lui reconnaissent volontiers ses détracteurs) ne sont pas pour rien dans cette ascension express qu'il doit aussi à un tragique concours de circonstances. Les décès coup sur coup de trois de ses prédécesseurs – Albert Decourtray en 1994, Jean Balland en 1998 et Louis-Marie Billé en 2002 –, qui traumatisèrent le diocèse, avaient incité le pape à désigner un prélat plus jeune. "Surtout ne pas mourir du cancer", lui lança d'ailleurs le pape polonais peu de temps après son arrivée entre Rhône et Saône, comme pour conjurer le mauvais sort.

Evêque depuis seulement quatre ans, dans un diocèse rural, et sans responsabilités épiscopales, Philippe Barbarin n'avait en rien le profil du favori pour diriger le prestigieux diocèse de Lyon. "On lui a clairement fait sauter les étapes", observe un prêtre de la région. Totalement inconnu du grand public en 2002, il figurait en revanche depuis de longues années dans les petits papiers du cardinal Lustiger, le célèbre archevêque de Paris qui bénéficiait de l'oreille attentive du Vatican. "Lustiger était un véritable faiseur d'évêques. Quand il donnait un avis favorable, en général le pape le suivait", assure un bon observateur de l'épiscopat français.

Or, Jean-Marie Lustiger et Philippe Barbarin ont été formés dans le même moule. Tous deux disciples de l'ancien aumônier de la Sorbonne, l'emblématique monseigneur Maxime Charles, qui fonda après-guerre le Centre Richelieu, connu pour son combat contre les marxistes et les jeunesses communistes. Devenu par la suite recteur de la basilique de Montmartre, il fit du Sacré-Cœur un lieu de formation théologique où se pressaient universitaires et khâgneux, et fonda la revue Résurrection, à laquelle Philippe Barbarin contribuera plus tard. Bien avant son entrée au séminaire, il se place déjà parmi les fils spirituels de la "nouvelle théologie", courant de pensée incarné par des sommités comme le cardinal français Henri de Lubac ou le théologien suisse hans Urs von Balthasar.

L'homme développe, semble-t-il, un talent pour lier des contacts utiles. Lorsqu'il devient prêtre en 1977, il envoie ainsi son faire-part d'ordination à un certain Karol Wojtyla... qui deviendra pape l'année suivante. "Il faut quand même avoir du flair ! Un séminariste du Val-de-Marne ne peut pas connaître l'archevêque de Cracovie de manière intime !" souligne un ancien prêtre lyonnais. Philippe Barbarin admirait Jean-Paul II et ce dernier le lui a bien rendu. "Jean-Paul II avait une très bonne impression de Barbarin. Il pensait que sa jeunesse pourrait contribuer à tourner la page d'une Eglise trop silencieuse. Il avait besoin dans l'épiscopat de figures qui étaient capables d'intervenir dans les médias", explique Christian Terras, rédacteur en chef du magazine catholique Golias.