"Il est un peu comme Jésus. C'est notre saint" : les fans de Johnny se recueillent dans l'église de la Madeleine à Paris

À Paris, l'église de la Madeleine est devenue un lieu de recueillement pour les fans de Johnny Hallyday. Les obsèques du chanteur ont été célébrées ici et l'émotion est encore très présente pour les fans. Rodgers et Pascale, le 9 janvier 2018, sur les marches de la Madeleine à Paris. Ce couple de fans de Johnny Hallyday est venu de Vias dans l'Hérault. (SANDRINE ETOA-ANDEGUE / RADIO FRANCE)

Un mois après les obsèques de Johnny Hallyday, le 9 décembre 2017, ses tubes résonnent encore dans l'église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris. L'église est devenue un lieu de recueillement pour les fans de l'artiste et tous les 9 du mois, à midi, une messe y est célébrée en sa mémoire.

Les fans profitent de ce lieu, plus proche et moins cher que Saint-Barthélemy où Johnny Halliday a été inhumé, pour écrire un mot dans le "livre d'or" ou pour déposer des fleurs sur les marches de la Madeleine.

Des fans de Johnny Hallyday assistent à une messe à l'église de la Madeleine à Paris : le reportage de Sandrine Etoa-Andegue) --'-- --'--

Des tubes de Johnny joués à l'orgue

"Si vous êtes venu à la messe ce matin, c'est que vous réalisez que cet amour qu'il a su donner aux autres, Johnny lui-même le puisait auprès d'un autre". C'est par ces paroles que le père Horaist entame son homélie mardi 9 janvier. La cérémonie a été personnalisée : les textes et les prières des funérailles sont relus et des tubes de Johnny sont interprétés à l'orgue. L'église est à moitié pleine de fans venus des quatre coins de France ou de plus loin encore. Tous se sentent orphelins.

"Il est toujours dans notre cœur, il n'est pas mort, confie Rodgers, 68 ans. Je pense que jusqu'à notre dernier souffle il sera avec nous, à nos côtés." Ce président d'un groupe de bikers est venu de Vias, dans l'Hérault, avec sa femme Pascale. Il a photographié la plaque accrochée sur la grille extérieure de l'église souhaitant la bienvenue à tous ceux qui veulent se recueillir. Il s'est aussi pris en photo sur les marches près des fleurs et des bougies.

"Voir là où il a mis son empreinte"

Rodgers a les cheveux et le look de Johnny Hallyday. Il arbore aussi la réplique d'une grosse croix que portait son idole représentant Jésus et une guitare : "Pour nous, c'est Johnny qui est dessus avec sa guitare", détaille-t-il, pas loin d'imaginer à l'avenir une statue de l'artiste sur le parvis de l'église de la Madeleine. "C'est vrai que je ne suis jamais entré dans cette église, il a fallu cette cérémonie pour qu'on vienne voir là où il a mis son empreinte", raconte Rodgers.

Il est un peu, comme Jésus, le représentant de Dieu pour nous. Il a tracé notre vie. Il mérite d'être, je ne vais pas dire "canoniser", mais, pour nous, c'est notre saint. Rodgers, fan de Johnnyà franceinfo

"On n'en est pas encore là", tempère le curé de la paroisse, lunettes sérieuses sur le nez. Bruno Horaist explique que cette messe pour Johnny Hallyday est un cadeau pour les fans qui défilent tous les jours dans l'église depuis les obsèques du rocker. "Je pense que toutes les personnes qui ont participé à l'événement ont retenu cette date du 9 peut-être plus que la date de son décès, analyse le prêtre qui précise que cinq livres d'or ont déjà été signés.

Il nous a semblé important de permettre à des personnes qui n'avaient pas pu participer aux obsèques de venir se recueillir et prier aujourd'hui.Bruno Horaist, curé de la paroisse de la Madeleineà francinfo

La plaque d'accueil devant l'église de la Madeleine, à Paris, le 9 janvier 2018. (SANDRINE ETOA-ANDEGUE / RADIO FRANCE)

"Johnny pour l'éternité"

Elisabeth en a signé un. "J'ai marqué : Que la paix soit avec Johnny. Johnny hier, Johnny aujourd'hui, Johnny demain, Johnny pour l'éternité. J'ai signé de mon prénom et mis de chaque côté un petit cœur", dit cette fan très émue qui a déjà prévu de revenir le 9 février prochain.

À l'entrée de l'église, certains font des affaires comme cet homme qui vend des "croix de Johnny Hallyday qui [lui] restaient" et qui donne des badges à l'effigie de l'idole des jeunes. Prix de la croix : 25 euros pièce. "Pour un Johnny, on fait des transactions", dit à voix basse une acheteuse, reconnaissant que "ce n'est pas très catholique".