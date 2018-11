Asia Bibi devrait quitter le Pakistan pour l'Europe "dans la journée ou dans la nuit prochaine"

Selon la journaliste Anne-Isabelle Tollet, jeudi sur France Inter, la destination finale d'Asia Bibi n'est pas connue.

La Pakistanaise Asia Bibi, libérée dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 novembre, devrait quitter son pays pour l'Europe "dans la journée ou dans la nuit prochaine", selon la journaliste Anne-Isabelle Tollet, présidente du comité de soutien d'Asia Bibi. Elle connaît personnellement cette chrétienne condamnée à mort pour blasphème il y a neuf ans avant d'être acquittée, et communique très régulièrement avec sa famille. Elle assure, jeudi matin sur France Inter, qu'Asia Bibi "est en sécurité à Islamabad", mais "qu'il y a de quoi craindre pour sa vie" tant qu'elle est sur le territoire pakistanais.

Destination inconnue

Anne-Isabelle Tollet pense que les autorités pakistanaises "vont réunir toute la petite famille" qui va "prendre le prochain vol pour l'Europe". "La destination est encore inconnue et je pense qu'il vaut mieux pour des raisons de sécurité", avance la journaliste, qui estime que le départ "va plutôt se faire dans la journée". Il en va de la sécurité de la jeune femme et de sa famille selon Anne-Isabelle Tollet dit "s'attendre à des représailles des fondamentalistes religieux", maintenant que la libération est médiatisée.

"On n'est pas à l'abri qu'elle soit assassinée jusqu'au moment où elle sera dans l'avion en sécurité. Elle est de toutes façons menacée, elle a une fatwa donc quand elle sera reçue dans un pays, quel qu'il soit, il faudra qu'elle change de nom pour s'assurer une plus grande sécurité", ajoute la présidente du comité de soutien. Anne-Isabelle Tollet ne précise pas quelle sera la destination d'Asia Bibi et sa famille. "Ils demandaient l'asile n'importe où, pourvu qu'ils soient en dehors du Pakistan, donc la France était bien sûr aussi sur la liste", explique-t-elle. D'après elle, "il faut voir par rapport aux communautés pakistanaises, donc on peut imaginer que ce sera soit en Europe soit outre-Atlantique".