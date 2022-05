Aveyron : une enquête ouverte après des insultes racistes visant des femmes voilées

Une femme se faisant passer pour une policière s'en est pris à deux femmes voilées à Onet-le-Château et les a insultées. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, selon France Bleu Occitanie mardi.

La police a ouvert une enquête après des insultes racistes visant des femmes voilées lundi 2 mai à Onet-le-Château dans l'Aveyron, rapportent France Bleu Occitanie et France 3 Occitanie mardi 3 mai. Ces insultes ont été proférées par une femme se faisant passer pour une inspectrice de police.

Cette enquête a été ouverte après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant une femme s'approcher de deux femmes voilées et à une troisième personne qui est en train de filmer la scène. Elle leur dit : "Tout va bien, vous n'avez pas honte ? Tu portes le hijab et tu danses comme ça, tu fais des [vidéos] TikTok ? Tu peux me filmer, je suis inspecteur de police. Les flics arrivent pour vous déloger. Nous les bougnouls et les nègres on n'en veut pas."

Les femmes lui demandent en riant de répéter ce qu'elle a dit et la femme s'exécute, en leur assénant "rabats ton caquet".

Les victimes vont porter plainte

La police nationale a commenté la vidéo en affirmant que "l'auteure de ces faits n'appartient pas aux services de police" contrairement à ce qu'elle prétend. Elle invite "les personnes visées par ces propos à se rapprocher, si elles le souhaitent, du commissariat proche de leur domicile pour déposer plainte".

Agression raciste près de la mosquée de Rodez. L'auteur de cette agression se dit inspectrice de police. Il est urgent que la justice ouvre une enquête



Selon les informations de France Bleu Occitanie, les deux victimes de l'agression verbale vont en effet déposer plainte mardi. L'association SOS Racisme a indiqué, sur Twitter, mettre son pôle juridique à leur disposition pour les aider.