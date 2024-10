Narcotrafic à Marseille : comment des assassinats peuvent être commandités depuis les prisons ?

L'affaire du tueur à gage de 14 ans à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, met en lumière une fois encore le problème de l'organisation des trafics à l'intérieur des prisons. Quels sont les protocoles de sécurité ?

Le commanditaire de l'exécution à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou encore Mohamed Amra, l'évadé le plus recherché de France... Autant de figures du grand banditisme qui organisent depuis leur cellule et parfois en direct, grâce à un téléphone, des actions criminelles. En 2023, 53 000 téléphones ont été saisis en prison. Selon un détenu, les téléphones sont très utiles au quotidien dans une prison : "Cela peut être intéressant d'avoir un téléphone si tu as des affaires importantes à gérer à l'extérieur."

Différentes techniques pour obtenir du matériel en prison

Les téléphones sont pourtant interdits. Alors, comment peuvent-ils être introduits ? Une riveraine de la prison de la Santé (Paris), qui habite en face, assiste régulièrement à des livraisons et explique : "On voit beaucoup d'échanges de portables ou autres". Devant les portes des immeubles, des caméras de vidéosurveillance captent des individus qui préparent des paquets. Puis, ces paquets sont lancés par-dessus les murs de la prison. Les détenus n'ont plus qu'à récupérer leur colis.

