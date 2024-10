Guerre au Proche-Orient : le 7 octobre 2023 restera le jour où les services israéliens ont failli

Le 7 octobre 2023, 1 205 personnes ont perdu la vie après une incursion inédite des terroristes du Hamas sur le sol israélien. Malgré plusieurs signaux et documents, les services de renseignement se sont retrouvés face à leurs failles. 97 otages sont encore à ce jour portés disparus.

La barrière entre Gaza et Israël, censée être infranchissable, a été détruite en plusieurs points ce jour-là. Ainsi, des milliers de terroristes du Hamas l'ont franchie. Certains assaillants sont arrivés en bateau, d'autres en parapente à moteur. Le matin de l'attaque, Yaron Maor a lutté contre le Hamas dans sa maison pour protéger sa famille. Les failles du 7 octobre 2023, il les a vécues de près : "Il y a un terroriste qui rentre par la fenêtre de la cuisine. Je me lève, je vais vers lui, je tire deux balles et il tombe à la renverse", raconte-t-il. Il faisait partie de l'équipe de sécurité du kibboutz, des hommes armés mais non préparés à une attaque d'une telle ampleur.

Un fiasco sécuritaire

Le 7 octobre 2023, le fiasco sécuritaire est total. Dépassé par les événements, Yaron finit par s'enfermer avec son épouse et leurs enfants dans une chambre blindée et sécurisée, ce qui va les sauver de l'attaque. Mais désormais, il n'a plus confiance en l'armée israélienne, qui n'a pu les sauver que quatre heures après le début de l'attaque. À Tel Aviv, des magistrats et généraux à la retraite mènent une enquête sur ce fiasco sécuritaire. Les Israéliens doivent s'en contenter car les autorités refusent une enquête officielle.

