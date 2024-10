Guerre au Proche-Orient : un an après le 7-Octobre, des milliers de personnes à Paris et Londres en soutien à Israël et aux victimes de l'attaque

"Je suis debout" : sous ce mot d'ordre, quelques milliers de personnes se sont réunies dans l'émotion dimanche 6 octobre à Paris, en soutien à Israël et aux victimes de l'attaque du 7-Octobre. Dès 15 heures, des manifestants de tous âges se pressaient place de Fontenoy, autour d'une scène où orateurs et chanteurs se sont succédé, pour ce rassemblement organisé par le Fonds national juif (KKL).

Il s'agit de se rassembler "en soutien d'Israël, du peuple israélien" et "en souvenir des gens qui sont morts et en soutien de ceux qui ont été kidnappés" le 7 octobre 2023, affirme à l'AFP Robert Zbili, le président du KKL, qui parle d'"onde de choc pour nous juifs de la diaspora". Le rassemblement, organisé à la veille de celui du Crif lundi soir, a donné aussi le micro à plusieurs parents de victimes. Une mère raconte ainsi, la voix remplie de larmes, la mort de son fils "fusillé par d'ignobles terroristes" lors "d'une des journées les plus terribles depuis la création de l'Etat d'Israël".

Le président israélien, Isaac Herzog, s'adresse aux personnes participant à l'hommage aux victimes du 7-Octobre, à Paris, le 6 octobre 2024. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

D'autres rassemblements ont également été organisés dans plusieurs villes françaises. Ainsi une soixantaine de personnes se sont réunies dimanche matin à Clermont-Ferrand, pour demander "la libération des derniers otages ou leurs cadavres". A Toulouse, environ 300 personnes ont pris part au rassemblement organisé près du palais de Justice, sur les grilles duquel avait été déployée une banderole où pouvait être lu : "1 200 Israéliens assassinés, le plus grand crime contre l'humanité commis contre des Juifs depuis la Shoah."

Une commémoration de deux heures à Hyde Park

A Londres, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'initiative de plusieurs organisations représentatives de la communauté juive, dont le Board of Deputies of British Jews et le Jewish Leadership Council. "Libérez les otages maintenant", ont scandé les manifestants qui s'étaient rassemblés à Hyde Park, le plus grand parc du centre de la capitale britannique, où une grande scène avait été installée, a constaté une journaliste de l'AFP.

La commémoration, qui a duré plus de deux heures, a été rythmée par de la musique et plusieurs interventions à la tribune. Des portraits des quelque 1 205 personnes tuées lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre ont été diffusés sur un écran géant. Des bougies ont également été distribuées au public, en hommage aux victimes.

Des manifestants rendent hommage aux victimes du 7-Octobre, à Londres (Royaume-Uni), le 6 octobre 2024. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Au 3 octobre, 97 personnes sont toujours retenues en captivité, dont 64 présumées vivantes, 33 ayant été déclarées mortes par l'armée israélienne. "Aujourd'hui, nous prions pour toutes les vies qui ont été perdues en Israël et aussi à Gaza et au Liban", a dit à la tribune le grand rabbin Ephraim Mirvis.