Économie : le luxe, moteur de la France ?

Dernières de nombreux ateliers, à Riom, Azé ou Vendôme se trouvent de grands groupes de luxe. Éclairage sur leur dynamisme économique par le journaliste Axel de Tarlé, dimanche 6 octobre.

Au top des plus grandes entreprises de France, les industries du luxe : LVMH (331 milliards d'euros), Hermès (225 milliards d'euros) et L’Oréal (210 milliards d'euros), "qui sont devant les Total, les Sanofi ou les Airbus", précise sur le plateau du 20 Heures le journaliste Axel de Tarlé, dimanche 6 octobre. Ce sont les entreprises qui fabriquent en France et qui exportent dans le monde. "Très rentables", puisqu’elles misent sur la qualité, elles sont également "leaders" et donc "fixent les prix".

Les ventes sont en berne

La France exporte majoritairement deux types de produits : les avions dans l'aéronautique, et ceux issus du secteur du luxe, comme le parfum, les cosmétiques ou le vin et les spiritueux. Les ventes sont en revanche en berne. "Ces géants du luxe sont très présents en Chine, et la Chine ralentit", explique le journaliste. L’exportation du Cognac est notamment touchée, une filière à préserver selon Axel de Tarlé, puisqu'elle fait "vivre des territoires entiers".

