Colère des surveillants de prison : les principaux syndicats rejettent le projet d'accord présenté par le gouvernement

Après FO (qui n'avait pas souhaité participer aux discussions) et la CGT, le syndicat majoritaire UFAP-Unsa a dit "non" au projet de la garde des Sceaux.

La proposition de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, n'a pas trouvé preneur. Tour à tour, les syndicats CGT puis UFAP-Unsa, qui est majoritaire dans la profession, ont rejeté le projet d'accord, qui comportait notamment l'embauche de 1 100 surveillants supplémentaires sur quatre ans. Dans un communiqué, l'organisation demande "la revalorisation indemnitaire des personnels mobilisés dans leur chair" et appele à un "blocage total" de l'institution dès lundi 22 janvier, six heures.

Plus tôt dans la soirée, la CGT Pénitentiaire dénonçait un texte "bien en deçà des attentes des collègues mobilisés, notamment en terme de reconnaissance et d'attractivité de (ses) missions de service public (indemnité et statut), et de l'insuffisance de création de postes proposés".

Ce sont désormais les trois principaux syndicats de la pénitentiaire - FO avait refusé de participer aux discussions - qui appellent à durcir le mouvement.