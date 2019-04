Poisson d’avril : on a pêché les meilleures blagues de la cuvée 2019

Chaque année, c'est pareil : le 1er avril charrie son lot de plus ou moins bonnes blagues. Voici un petit florilège de l'édition 2019.

Vous l'aviez peut-être oublié, mais nous sommes le 1er avril. Et qui dit 1er avril, dit blagues (plus ou moins drôles). Si vous êtes un adepte des poissons en papier collés dans le dos de vos collègues, certains poussent chaque année la farce un peu plus loin. Drôles, malins, insolites... On a récupéré les meilleurs canulars de l'année dans nos filets.

Le poisson d'anniversaire

Quarante ans que ça dure. Dimanche 31 mars, les communes de Poissons (Haute-Marne) et Avril (Meurthe-et-Moselle) ont célébré leur anniversaire de jumelage sur la base de la célèbre blague du poisson d’avril. Quatre-vingts Avrilois ont fait le déplacement à Poissons hier pour s’échanger des cadeaux, partager un repas et disputer un match de football. Une farce devenue une tradition qui pourrait devenir un rendez-vous plus régulier avec des rencontres tous les deux ans.

Le poisson aux longues oreilles

La police recrute vos compagnons aux grandes oreilles. Dans un tweet publié ce matin, la police nationale vante les atouts des lapins : "Qualités olfactives, auditives, agilité..." Dans la vidéo qui accompagne le tweet, on peut même voir un lapin noir flanqué du brassard orange "Police".

[LA POLICE ÉVOLUE] Des lapins intègrent la #police !

Qualités olfactives, auditives, agilité... Les lapins sont de précieux compagnons dans nos missions.#LaPoliceRecrute Votre lapin est motivé pour rejoindre l’une de nos brigades léporiphiles ? Envoyez-nous sa candidature ! pic.twitter.com/CmJyrQQR55 — Police nationale (@PoliceNationale) 1 avril 2019

Le poisson serpent

Qui dit 1er avril, dit "coup de com" pour Google. Chaque année, le géant du numérique en profite pour lancer une nouvelle fonctionnalité. Aujourd’hui, on célèbre le retour de Snake, intégré à l’application Google Maps. Pour y jouer, il suffit de mettre à jour l’application et de cliquer sur “Jouer à Snake” dans le menu en haut à gauche. Attention, cette fonctionnalité est active pendant seulement une semaine.

Si quand on vous dit "Snake" vous pensez d'abord à un écran de 2 pouces en N/B et à une suite de flèches qui fait ⬅️⬆️➡️

alors foncez → https://t.co/P7GcnoFE1l pic.twitter.com/nDP5er8wWW — Google FR (@GoogleFR) 1 avril 2019

Le poisson absent

De son côté, Microsoft a boycotté la traditionnelle journée de farces cette année. Il a été demandé aux employés de ne pas faire de “blagues publiques” pour éviter les “effets indésirables” comme l’explique Chris Capossela, le directeur du marketing de Microsoft, dans un communiqué interne consulté par le site américain The Verge (en anglais).

Le poisson qui fait (dé)chanter

Si vous n’étiez pas très réveillé ce matin et que vous avez lancé la playlist “hits du moment” de la plateforme Spotify pour faire le trajet jusqu’au travail, vous avez peut-être froncé les sourcils. Baby One More Time, Ma Benz, On ne change pas... Retour dans les années 2000 ce matin pour vous mettre au goût du jour.

Je n'aurais pas du activer le téléchargement automatique pour cette playlist ^^



Mais c'est un bon poisson d'avril, bien joué ! @spotifyfrance ^.^ #poissondavril #Spotify pic.twitter.com/dao3jaj4bs — Cute Citron ️ (@SorbetCitrooon) 1 avril 2019

Le poisson qui fait monter la température

“Ils contrôlent la crise climatique. J’ai donc décidé d’arrêter la grève et de retourner pour de bon à l’école.” C’est dans ce tweet que Greta Thunberg, la jeune militante contre le réchauffement climatique, a commencé la journée. Avant de préciser dans un second tweet qu’il s’agit “bien sûr d’une blague”.

After talking to so many of our leaders I have now realised that they have the climate crisis under control, they understand the emergency and are ready to act.

So I’ve now decided to stop striking and go back to school for good. I will no longer school strike on Fridays. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 1 avril 2019

Le poisson qui ne manque pas de piment

L'élection de Miss France 2020 sera organisé à Espelette (Pyrénées-Atlantique)."Cela fait deux semaines que je suis en contact avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault", affirme le maire à nos confrères de France Bleu. Pour rester dans l'esprit régional, l'événement coïncidera avec les 20 ans de l'AOP du piment d'Espelette. Pour l'occasion, le maire a demandé à un styliste de créer une robe en piments porté par un mannequin en début de soirée.

Le poisson décalé

La ville de Calais deviendrait anglaise. C'est Nord Littoral qui annonce cette nouvelle. Un programme est annoncé pour renforcer le niveau d'anglais des Calaisiens ou encore scinder la statue de De Gaulle-Churchill pour entamer "de bonnes relations fondées sur le partage" peut-on lire sur le site.