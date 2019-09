Extension de la PMA : le gouvernement ne partage pas les réserves émises par l'Académie de médecine

"Aujourd'hui, un quart des familles françaises sont monoparentales. Ne me dites pas que tous les enfants qui y naissent ne sont pas bien construits psychologiquement", a déclaré Agnès Buzyn, dimanche, lors du "Grand jury" LCI-"Le Figaro"-RTL.

"Peut-on accepter qu'un enfant soit délibérément privé de père ?" L'Académie nationale de médecine a publié un rapport dans lequel elle émet des réserves sur l'ouverture à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a répondu à l'instance, dimanche 22 septembre lors du "Grand Jury" LCI-Le Figaro-RTL : "Aujourd'hui, un quart des familles françaises sont monoparentales. Ne me dites pas que tous les enfants qui y naissent ne sont pas bien construits psychologiquement."

De son côté, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a affirmé ne pas partager les réserves de l'Académie de médecine. "Je crois profondément, aujourd'hui, qu'un enfant peut pleinement s'épanouir au sein d'un couple de même sexe", a-t-il déclaré sur le plateau de "Dimanche en politique", sur France 3.

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, ne partage pas non plus l'avis de l'institution. "Ma conviction, c'est que ce serait méconnaître la situation d'énormément d'enfants qui sont élevés dans des familles homoparentales ou monoparentales", a-t-il déclaré lors de l'émission "Questions politiques", sur France Inter et franceinfo.