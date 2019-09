Extension de la PMA : "Peut-on accepter qu'un enfant soit délibérément privé de père ?", se questionne l'Académie nationale de médecine

L'Académie nationale de médecine a publié samedi 21 septembre, un rapport dans lequel elle émet des réserves sur l'ouverture à la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. L'absence d'un père aurait selon l'Académie, des conséquences sur le développement de l'enfant.

Dans un rapport publié samedi 21 septembre, l'Académie nationale de médecine émet des réserves sur l'ouverture à la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires."La conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risques pour son développement", détaille le rapport.

"Le père et la mère n'ont pas le même rôle dans l'éducation d'un enfant."

"Il n'y a rien de médical. Mettre ce sujet dans la loi de bioéthique est une erreur", estime Jean-François Mattei, le rapporteur au nom du Comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine et ancien ministre de la Santé. Pour lui, "le père et la mère n'ont pas le même rôle dans l'éducation d'un enfant."

"Ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas que toute femme puisse avoir un désir de maternité. C'est tout à fait légitime. Quand on prend la discussion par le biais du désir des femmes d'être mère et d'élever un enfant, il n'y a rien à dire. En revanche, quand on se penche sur cette question par le biais de l'enfant, peut-on accepter qu'un enfant soit délibérément privé de père ? Nous disons 'attention il y a des risques, pour son épanouissement et son futur.'"

"Sur le plan sociétal, tout le monde a ses convictions" conclut-il, "Mais c'est vrai que les psychiatres le disent : nous ne sommes pas toujours capable de dire ce qu'apporte un père mais en revanche, nous sommes capable de dire ce que son absence provoque. C'est aussi clair que ça."