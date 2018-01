Appel à témoignages : donneur de sperme ou d'ovocytes, racontez-nous les raisons de votre démarche

Dans le cadre des états généraux de la bioéthique, des associations réclament la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, garanti jusque-là par la loi française.

Connaître ses géniteurs est-il un droit ? Dans le cadre des états généraux de la bioéthique qui se déroulent jusqu'à l'été, l'élargissement de la PMA (procréation médicalement assistée) et la gestation pour autrui (GPA) doivent être abordés. Il devrait aussi être question du principe de l'anonymat à vie des donneurs de sperme et d'ovocytes.

Certains enfants nés d'un don de gamète réclament la fin de cet anonymat, aujourd'hui garanti par la loi française. Des professionnels de santé alertent sur un changement de cette règle, car ils craignent une raréfaction du don. L'association Procréation médicalement anonyme assure de son côté que certains donneurs soutiennent cette évolution.

