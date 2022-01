Pâques, Assomption, 11-Novembre... Comment profiter au mieux des jours fériés en 2022 ?

A vos calendriers ! L'année 2022 débute à peine qu'il s'agit déjà de penser à ses futures... vacances. Et quand il s'agit des jours fériés, c'est un peu la loterie tous les ans. Il y a entre sept et dix jours fériés hors week-end chaque année, rappelle Le Monde. Or – vous allez être déçus – 2022 ne sera pas une année propice aux salariés puisque seuls sept jours fériés tombent en semaine. Franceinfo vous livre en détail le calendrier de cette année.

Les ponts que vous pourrez faire en 2022

Dans le détail, vous aurez la possibilité de profiter d'un week-end de trois jours quatre fois dans l'année avec :

• Le week-end de Pâques avec le lundi 18 avril qui sera férié.

• Le week-end de la Pentecôte avec le lundi 6 juin qui reste non travaillé dans un certain nombre d'entreprises.

• Le week-end de l'Assomption avec le lundi 15 août.

• Le week-end du 11-Novembre avec le vendredi 11 novembre.

A cela s'ajoute trois week-ends de quatre jours (à condition de poser des congés ou des RTT pour faire le pont) :

• Le week-end de l'Ascension avec le jeudi 26 mai férié. Il faudra poser le vendredi 27 mai.

• Le week-end du 14-Juillet puisque la fête nationale tombe un jeudi. Il faudra donc poser le vendredi 15 juillet.

• Le week-end du 1er-Novembre puisque la Toussaint tombe un mardi. A vous, donc, de poser le lundi 31 octobre pour bénéficier d'un week-end prolongé.

La liste complète des jours fériés en 2022

Et pour avoir une vue complète sur l'ensemble de l'année, voici un récapitulatif de tous les jours fériés en 2022 :

• Pâques : lundi 18 avril

• Fête du travail : dimanche 1er mai

• 8 mai 1945 : dimanche 8 mai

• Ascension : jeudi 26 mai

• Pentecôte : lundi 6 juin

• Fête nationale : jeudi 14 juillet

• Assomption : lundi 15 août

• Toussaint : mardi 1er novembre

• Armistice : vendredi 11 novembre

• Noël : dimanche 25 décembre

Les spécificités locales

Si vous habitez dans certains territoires, vous pourrez profiter de jours fériés supplémentaires, rappelle BFMTV. Les habitants d'Alsace-Moselle auront ainsi un week-end de Pâques de quatre jours puisque le vendredi 15 avril – le Vendredi saint – est férié ainsi qu'un week-end de Noël de trois jours car le lundi 26 décembre est également férié. Le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est également férié outre-mer, il diverge cependant selon les territoires. Il tombe le mercredi 27 avril à Mayotte, le dimanche 22 mai en Martinique, le vendredi 27 mai en Guadeloupe, le vendredi 10 juin en Guyane, le dimanche 9 octobre à Saint-Barthélémy et le mardi 20 décembre à La Réunion.