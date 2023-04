Muguet : des clochettes qui émerveillent toujours

Alors que le 1er mai approche, le muguet attire toujours plus de clients. Une tradition notamment présente dans le Nord de la France où les équipes de France Télévisions se sont rendues.

Une horticultrice prépare ses plans de muguet depuis plus d'un mois à Warmhout (Nord). "Regarder les températures, regarder que le brin pousse bien, que ça soit régulier, homogène", explique-t-elle. Elle produit presque 10 000 pots de muguets à l'approche du 1er mai. Elle espère que cette saison soit un succès. "Ça reste une tradition, les gens aiment bien avoir leur muguet. En plus, cette année, avec les conditions climatiques, il n'est pas prêt dans les jardins. Donc on est contents de pouvoir en fournir à nos clients, on le voit, ils arrivent déjà", ajoute-t-elle. De belles clochettes qui représentent un chiffre d'affaires de 45 000 euros.

Des bouquets de 8 à 25 euros

Ils vont livrer ce muguet dans toute la région et même en Normandie. Quelques brins restent en boutique et seront vendus dans des compositions à partir de 8 à 25 euros. Un prix que les clients sont prêts à payer pour faire plaisir à leurs proches. "Depuis toute petite, mes parents en prenaient, mes grands-parents en prenaient et c'est des petites clochettes, c'est beau", commente une cliente. Et si vous l'achetez en pot et que vous l'arrosez tous les jours, votre muguet devrait rester fleurit pendant au moins deux semaines.