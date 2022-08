Incendie en Gironde et dans les Landes : le feu ne progresse plus

L’incendie entre la Gironde et les Landes ne s’est pas propagé davantage, vendredi 12 août. Le bilan est toujours de 7 400 hectares brûlés.

Les canons à eau tournent encore à plein régime, en Gironde et dans les Landes. Le feu d’une périphérie de 40 kilomètres est encore là, vendredi 12 août, alimenté par les fortes chaleurs et par le vent à certains endroits. Sur le front, les volontaires et les professionnels adaptent leur stratégie en permanence : arroser sans relâche les points chauds ou bien allumer des contre-feux pour éviter que les flammes se propagent sur les parcelles intactes.

L'autoroute A63 a rouvert

Depuis 48 heures, l’incendie ne progresse plus. Il est désormais maintenu. En cette veille du week-end du 15 août, la dernière portion de l’autoroute A63, qui était fermée, a rouvert dans la soirée du vendredi 12 août, à 20 heures. Les pompiers s’engagent à la refermer en moins d’une heure si les conditions se dégradent à nouveau dans la région.