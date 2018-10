Roumanie : les électeurs boudent le référendum contre le mariage des couples homosexuels

A peine plus de 5% des Roumains ont voté samedi. Le scrutin se poursuit dimanche.

Ils ont jusqu'à dimanche soir pour se prononcer. Les Roumains ont boudé les urnes, samedi 6 octobre, au premier jour d'un référendum controversé sur la définition du mariage. Quelque 18 millions d'électeurs doivent décider si la Consitution doit préciser que seuls "un homme et une femme" puissent s'unir et non plus des "époux", comme le stipule actuellement la loi fondamentale.

A deux heures de la clôture des bureaux, samedi soir, à peine un peu plus de 5% des Roumains avaient voté, selon des chiffres officiels. Or, la clef du scrutin réside dans la participation : le seuil de 30% des inscrits doit être atteint pour valider le résultat. "Nous nous attendons à une mobilisation plus forte dans le milieu rural dimanche, après la messe, mais il faudrait que cette tendance se maintienne durant toute la journée, y compris dans les villes, pour que le seuil requis soit atteint", a estimé pour l'AFP le sociologue Barbu Mateescu.

Des "intérêts mesquins"

Les opposants au vote ayant fait le pari du boycott, la victoire du "oui" à un changement de la Constitution est presque assurée. Mais d'un point de vue légal, même si la participation dépasse 30%, rien ne changera à l'issue du référendum, puisque la législation roumaine n'autorise actuellement ni le mariage entre personnes de même sexe ni l'union civile.

Les adversaires du scrutin fustigent un vote qui risque d'alimenter l'homophobie et dont l'enjeu serait de faire oublier les déboires du parti social-démocrate (PSD) au pouvoir. "Les hommes politiques ont pris l'habitude d'utiliser n'importe quelle arme, en faisant fi des conséquences, pour protéger leurs intérêts mesquins", déplore le professeur Liviu Papadima de l'Université de Bucarest. Les résultats du référendum sont attendus lundi et, le même jour, Liviu Dragnea doit comparaître pour son procès en appel dans une affaire d'emplois fictifs qui lui a valu trois ans et demi de prison ferme en première instance.