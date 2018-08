VIDEO. Mounir Mahjoubi explique pourquoi il a accepté de poser avec son compagnon dans "Paris Match"

"Si mon exemple peut aider des jeunes qui ont, aujourd’hui, l’âge que j’avais à l’époque, à se dire qu’ils sont absolument normaux, alors c’est génial." À 34 ans, Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État au numérique a posé, mi-juillet, dans Paris Match avec son compagnon. "C'est en [faisant ça] que je vais permettre dans quelques années que tout le monde s'en foute", explique-t-il.

Un ministre en couple avec un homme dans @ParisMatch, une première pic.twitter.com/o1JFwx2b2t — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 17 juillet 2018

"Nous, on a grandi dans les années 1990 à moment où les personnes homosexuelles n'étaient nulle part, raconte-t-il. Elles n'étaient pas représentés. Moi, je savais que je préferais les garçons, mais je n'avais pas de gay dans ma famille, pas dans les amis de ma famille. On n'en connaissait même pas dans le quartier, il n'y en avait pas à la télé. Donc je pensais à un moment que j'étais le seul." Mounir Mahjoubi raconte en être est venu à se demander s’il était "normal".

Un acte de "normalisation"

Pour une personnalité publique comme lui, réaliser cette séance photo et évoquer son orientation sexuelle dans un magazine à grand tirage revêtait une importance toute particulière. "Le dire, c’est avoir immédiatement de l’impact et c’est participer à ce phénomène de normalisation." "Je vois des réactions de gens qui se moquent de nous et je trouve ça génial, assure-t-il. Qui se moquent de nous parce qu'on est trop bourgeois, parce qu'on a l'air de trop posé... Ça, ça veut dire qu'on commence à avoir cet impact, qui est que des gens nous ont vu, des parents, des jeunes, et se sont dit 'Bah, ça a l'air très habituel cette histoire."