VIDEO. "Ça, je ne te le pardonne pas" : un ancien policier se confie sur l'homophobie et le harcèlement qu'il a subi dans son travail

Il était l'un des invités de l'émission spéciale de franceinfo, vendredi 17 mai, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Michel Lapierre, ex-policier et auteur du livre Le droit à l'indifférence : coming-out chez les flics (éditions Michalon), s'est confié sur l'homophobie et le harcèlement qu'il a vécu dans les rangs de la police.

Dans le courant des années 1970, Michel Lapierre est enquêteur de police à Annecy (Haute-Savoie). Avec son coming-out, ses collègues et supérieurs apprennent que le jeune homme est homosexuel. "Mon patron, un commissaire principal, était un homophobe de première", relate l'ancien policier. "Il m'a convoqué à Chambéry, dans son bureau, en me disant : 'j'ai appris que tu étais pédé'."

Mon patron m'a dit : "tu serais marié, tu aurais trois maîtresses, j'en aurais rien à faire. Mais ça, je ne te le pardonne pas. Tu donnes ta démission". Michel Lapierre à franceinfo

Michel Lapierre refuse alors de démissionner. "Je lui ai dit que je restais. Il me répond : 'Tu restes, tu vas en baver'", confie l'ancien enquêteur de police. L'auteur explique auprès de franceinfo que ce supérieur, et le commissaire principal qui lui a succédé, l'ont "poussé à la démission". "J'en ai bavé", lâche Michel Lapierre. Ce nouveau commissaire principal, "encore pire", "m'a condamné sans me connaître". "Cela a été du harcèlement pendant trois mois", résume-t-il.

L'ex-policier se remémore alors de ce jour "où j'ai failli faire une grosse bêtise et le pousser avec son bureau contre le mur". "Là j'ai décidé de faire la demande de mise en disponibilité de mon emploi", regrette-t-il.