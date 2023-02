Transidentité : la loi espagnole qui permet de changer de genre dès 16 ans est "une initiative plutôt intéressante", estime une association de lutte contre les discriminations

L'autodétermination du genre est déjà possible au Danemark depuis 2014. Elle l'est désormais en Espagne à partir de 16 ans. En France, si une telle loi est votée, elle pourrait concerner jusqu'à 60 000 personnes qui vivent actuellement "un vrai parcours du combattant pour affirmer leur identité", selon l'association "En avant toute(s)".

Le changement de législation sur la transidentité décidé jeudi 15 février en Espagne est "une initiative plutôt intéressante", réagit vendredi 16 février sur franceinfo Louise Delavier, directrice des programmes de l'association "En avant toute(s)", qui lutte entre autres pour la fin des violences faites aux personnes transgenres. Les députés espagnols ont voté jeudi une loi permettant de changer de genre sur ses papiers d'identité via une simple déclaration administrative dès l'âge de 16 ans.

franceinfo : Quelle est votre réaction au vote de cette loi ?

Louise Delavier : C'est une initiative plutôt intéressante, qu'on peut peut-être même saluer. Nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que lorsqu'on est transgenre, en France, c'est un vrai parcours du combattant pour affirmer son identité. Il n'est pas facile de la faire reconnaître, parfois par les proches, parfois même par la société, par l'école, etc. En Espagne, ils ont fait le choix de faciliter ces démarches qui restent encore très compliquées de ce côté-ci de la frontière.

Combien y a-t-il de personnes transgenres en France ?

On estime qu'il y a entre 15 000 et 20 000, peut-être 60 000 personnes trans en France. Cela représente donc entre 0,02 et 0,03 % de la population.

Concrètement, en quoi la législation espagnole diffère maintenant de la législation française ?

En France, quand on veut déclarer à l'État qu'on change de genre, on peut faire plusieurs choses. On peut déjà, par exemple, demander à changer de prénom. C'est souvent la première étape. Pour le faire, il faut se rendre en mairie. L'étape du dessus, c'est le changement de sexe à l'état civil. Ça se fait au tribunal de grande instance et ça demande tout un tas de preuves assez lourdes à produire. Dans ces deux cas, ce sont des gens qui décident si vous avez le droit ou pas de changer de genre. En Espagne, c'est désormais aux personnes de décider elles-mêmes.

Faut-il transposer ce texte en France ?

C'est une question qu'on peut se poser collectivement. Ce qui est intéressant, c'est que ça permettrait à l'État de dire "nous, on est de ce côté-là", et d'ouvrir le débat sur cette question qui reste encore aujourd'hui très crispée. Les personnes transgenres vivent encore énormément de violences. Il y a des études sociologiques qui montrent que 85 % d'entre elles vont vivre une agression au cours de leur vie. Il y a encore beaucoup de moqueries et de discriminations. Il y a encore beaucoup de violences, parfois encore au sein même des familles.

Cette loi permet aussi à des moins de 16 ans de changer librement de genre, mais sous conditions. Les 14-16 ans ont besoin de l'accord de leurs tuteurs légaux. L'autre classe d'âge concernée, les 12-14 ans, doivent obtenir le feu vert de la justice. Est-ce qu'à ces âges, on est mûr pour demander un changement de genre ?

Quand on prend ce débat un peu rapidement, on a l'impression que tous les jeunes qui s'interrogent un jour sur leur identité de genre vont se précipiter en mairie pour faire des démarches qui seraient irréversibles. Ce n'est pas vraiment le constat qu'on fait au vu des échanges qu'on a sur notre chat. Au contraire, on voit que ce sont des processus qui sont souvent assez longs, qui demandent beaucoup de réflexion. Souvent, quand il en arrive au stade de la démarche, c'est que le jeune se sent suffisamment sûr de lui pour pouvoir l'effectuer. Il faut aussi faire confiance aux jeunes pour se poser ces questions. Cette loi espagnole n'oblige pas les jeunes qui seraient transgenres à aller faire ces démarches. C'est plutôt une loi qui ouvre des libertés, qui ouvre des possibilités.