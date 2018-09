Marcel Campion se défend de toute homophobie : "Les gens interpréteront comme ils veulent, j'en ai rien à cirer !"

Une vidéo diffusée dimanche montre le forain tenir des propos dénigrant les homosexuels. Il assure aujourd'hui à franceinfo qu'il n'y avait "pas d'homophobie du tout" dans ses propos.

Marcel Campion se défend de toute homophobie après la diffusion par le Journal du dimanche d'une vidéo où s'en prend à l'équipe de la mairie de Paris et aux "homos". Selon lui, la ville de Paris est "gouvernée par des homos" qu'il traite de "pervers" et s'en prend à l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, Bruno Julliard. "Il n'y a pas d'homophobie du tout, a-t-il répondu à franceinfo, dimanche. Maintenant, les gens interpréteront comme ils veulent, j'en ai rien à cirer !"

En mai dernier, celui qui est parfois surnommé "le roi des forain" a dû démonter sa grande roue sur la place de la Concorde et la mairie de Paris ne veut plus de son marché de Noël non plus. Le contentieux est donc vif. Marcel Campion, qui va présenter des candidats aux municipales, assure aujourd'hui qu'il qualifiait de "pervers" la politique menée par la mairie de Paris : "M. Julliard a fait éliminer la grande roue et le marché de Noël avec des arguments pervers". "Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'autour de la maire de Paris, il y avait un petit réseau qui se vantait d'être de cette communauté-là, poursuit Marcel Campion. Et j'ai quand-même trouvé drôle que ces gens-là m'aient attaqué et nous aient éliminés, nous le monde forain."

Ces gens-là ont éliminé notre communauté, les forains, moi je défends ma communauté. Ils font des affaires, elle est là la perversité !Marcel Campionà franceinfo

Marcel Campion insiste sur son "amitié" depuis de longues années avec "des homos, qui sont mes amis". "Ils s'étaient déclarés, c'est leur problème. Le reste, les communautés, vous savez, quand on parle de forains, ça ne me dérange pas. J'ai 79 ans, je suis d'une génération où on ne disait pas 'les homos', on disait 'les pédés'. Mais ça n'a rien de méchant. Si ça a froissé des gens que je dise 'pédé', je m'en excuse."

Bruno Julliard, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, indique sur Twitter que "ces propos abjects ainsi que leur auteur seront poursuivis en justice". Une association soutenue par Bruno Julliard, Urgence homophobie, annonce sur le réseau social qu'elle ira porter plainte contre Marcel Campion lundi.