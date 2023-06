Le Texas devient le plus grand État américain à interdire l'aide médicale aux mineurs transgenres

Nouvelle offensive transphobe aux Etats-Unis. Le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, a promulgué vendredi 2 juin une loi interdisant d'apporter une aide médicale aux mineurs transgenres, élargissant encore les restrictions d'accès aux traitements dans le pays.

Greg Abbott s'aligne ainsi sur une position déjà adoptée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, également républicain, qui avait promulgué une législation similaire en mai. Le Texas et la Floride sont les deuxième et troisième Etats les plus peuplés des Etats-Unis.

La loi adoptée au Texas interdit aux professionnels de la santé de prescrire des médicaments bloquant les hormones ou d'effectuer des actes de chirurgie pour modifier le sexe de toute personne de moins de 18 ans. Elle entrera en vigueur le 1er septembre. Les mineurs qui bénéficient déjà d'une thérapie hormonale devront eux se sevrer médicalement.

Les démocrates ont dénoncé des atteintes aux droits fondamentaux et vendredi l'organisation American Civil Liberties Union of Texas a annoncé une procédure judiciaire contre la nouvelle loi. Le gouverneur "Abbott ne peut pas empêcher les jeunes trans de s'épanouir au Texas – et nous allons le poursuivre en justice pour nous en assurer", a déclaré l'association sur Twitter.

BREAKING: Gov. Abbott has signed #SB14 into law, banning life-saving health care for trans youth.



Abbott can’t stop trans youth from thriving in Texas — and we’ll take him to court to make sure of it.