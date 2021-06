Le ministre de la Justice a déploré certaines propositions de députés LR et RN au sujet de son projet de réforme de la justice, lors de la séance des questions au gouvernement, mardi.

Sa sortie a été remarquée à l'Assemblée nationale. "Ceux qui jouent avec l'Etat de droit sont des pompiers incendiaires et des irresponsables", a déclaré le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, mardi 1er juin, lors de la séance des questions au gouvernement. Enumérant les propositions politiques entourant son projet de réforme de la justice, le ministre de la Justice a estimé que "toutes les digues ont été rompues"."Pour paraphraser le poète, l'Etat de droit c'est comme le bonheur : on sait ce qu'il représente quand il s'enfuit. Au secours !", a-t-il conclu.

Le ministre de la Justice était interpellé par le député (Agir) Pierre-Yves Bournazel, selon lequel "un vent mauvais souffle sur ce pays". Ce dernier a également exprimé son inquiétude face à différents signes de rapprochement de certaines personnalités Les Républicains avec le Rassemblement national, et notamment les propos de Guillaume Peltier, numéro 2 des Républicains, qui a affirmé porter les mêmes convictions que Robert Ménard et qui propose de supprimer l'appel dans les procès au pénal. "Ce ne sont plus des digues qui sautent, ce sont des ponts qui sont construits à vitesse grand V", s'est exclamé Pierre-Yves Bournazel, qui craint une destruction de l'Etat de droit.