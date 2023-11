Procès : Monique Olivier comparaît seule pour la première fois

Deux ans après le décès de Michel Fourniret, le procès de Monique Olivier s'est ouvert, mardi 28 novembre. Elle devra répondre de trois enlèvements et meurtres.

Monique Olivier est jugée à la Cour d'assises de Nanterre (Hauts-de-Seine), mardi 28 novembre. Elle comparaît pour la première fois seule, sans Michel Fourniret, décédé il y a deux ans. Elle devra répondre des enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish il y a plus de 30 ans, mais aussi de celui d'Estelle Mouzin en janvier 2003. Sur le banc des parties civiles, le père de la fillette ne parvient pas à cacher son émotion.

Monique Olivier dit avoir exécuté les ordres de Fourniret

"Ça représente aussi une victoire. Il y a trois ou quatre ans, on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas où on allait. Aujourd'hui on a un procès qui démarre", indique Éric Mouzin, père d'Estelle Mouzin. L'accusée a exprimé des regrets "pour tout ce qu'il s'est passé". Le président a évoqué la relation de Monique Olivier et Michel Fourniret. Elle affirme qu'elle ne faisait qu'exécuter les ordres du tueur en série. "Elle a poli son discours", constate Me Didier Seban, avocat du père d'Estelle Mouzin. Monique Olivier a indiqué vouloir coopérer.