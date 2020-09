DIRECT. Procès des attentats de janvier 2015 : suivez la troisième journée d'audience, à nouveau consacrée à la personnalité des accusés

Ce qu'il faut savoir

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly semaient la terreur à Paris et dans sa région. Cinq ans et demi plus tard, quatorze accusés sont jugés jusqu'au 10 novembre, dont trois par défaut. Tous sont soupçonnés, à des degrés divers, de soutien logistique aux trois terroristes, tués par les forces de l'ordre à l'issue de ces attentats. Ce procès hors norme se poursuit, vendredi 4 septembre, avec une nouvelle journée d'audience consacrée à l'examen des personnalités des accusés.

"Ça doit leur faire très mal". Abdelaziz Abbad, soupçonné d'avoir fourni des armes aux frères Kouachi, était le premier des accusés à s'exprimer jeudi matin. Il a affirmé qu'il était "innocent" et a exprimé de la compassion envers les victimes. "Elles ont perdu un collègue, un ami, ça doit leur faire très mal, a-t-il déclaré. Pour moi, la religion ça n'a jamais été d'assassiner des gens." Son interrogatoire a été haché par une suspension d'audience et plusieurs interruptions techniques.

Des problèmes techniques. "Vous pouvez lui redemander de répéter sa réponse à la première question ?" Jeudi matin, Marie-Laure Barré, avocate de parties civiles, a interrompu quatre fois les débats devant la cour d'assises spéciale pour un problème de son. L'interrogatoire de Michel Catino, 67 ans, a tourné court en milieu de journée, après un énième problème de micro. L'après-midi était moins mouvementée.

Une audience filmée. Ce procès d'ampleur, le deuxième pour un attentat jihadiste commis en France, après celui de 2017 pour les tueries perpétrées par Mohamed Merah, sera intégralement filmé en raison de son "intérêt pour la constitution d'archives historiques", selon la justice. Ces images seront conservées pendant cinquante ans avant de pouvoir être exploitées librement, mais les historiens et scientifiques pourront les consulter, sur demande motivée, dès la fin de l’instance.