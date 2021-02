L'ancien secrétaire d'Etat, Georges Tron, est condamné en appel à cinq ans de prison, dont trois ans ferme, pour viol et agression sexuelle

Un verdict rendu après plus de 11 heures de délibération. La cour d'assises de Paris a condamné en appel Georges Tron, mercredi 17 février, à cinq ans de prison, dont trois ans ferme. L'ex-secrétaire d'Etat et ancien maire de Draveil (Essonne) était jugé pour viols et agressions sexuelles sur deux anciennes employées municipales. La cour d'assises de Paris l'a reconnu coupable de ces faits sur l'une des deux plaignantes. Georges Tron écope également d'une peine d'inéligibilité de six ans et d'une inscription au fichier automatisé des délinquants sexuels.

Son ex-ajointe à la Culture, Brigitte Gruel, également accusée, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour complicité de viol et d'agression sexuelle en réunion. La cour a en revanche acquitté les deux accusés de faits similaires que leur reprochait une deuxième plaignante. George Tron et Brigitte Gruel avaient été acquittés le 15 novembre 2018, en première instance. Le parquet avait fait appel quelques jours plus tard. Au cours de ce nouveau procès, le ministère public avait requis cinq ans de prison, dont trois avec sursis, contre Georges Tron et avait demandé que la peine ferme soit plutôt effectuée sous bracelet électronique. Il avait aussi requis deux ans avec sursis contre Brigitte Gruel.