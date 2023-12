Pédocriminalité : Mié Kohiyama, militante et cofondatrice de l’association "Be Brave France", souligne l'importance de “légiférer au niveau transnational” - (France info)

80 personnes ont été interpellées, soupçonnées d’avoir partagé des vidéos et des images pédopornographiques. 80 personnes, est-ce vraiment un nombre important ? Réponse avec Mié Kohiyama, militante contre la pédocriminalité et cofondatrice de l’association "Be Brave France".

80 hommes ont été interpellés dans 53 départements français. Ils sont soupçonnés d’avoir partagé des vidéos et images pédopornographiques. Plus de 10 000 fichiers ont été saisis. “C’est un coup de filet important, mais il faut souligner que l’on est sur des chiffres français et mondiaux absolument terribles pour la pédocriminalité en ligne”, souligne Mié Kohiyama, militante contre la pédocriminalité et cofondatrice de l’association Be Brave France.

“En France, entre le 1er janvier et le 4 octobre 2023, il y a plus de 100 000 signalements de violences sexuelles qui ont été faits à l’Office mineur. Dans le monde, en 2022, c’était 88 millions d’images et vidéos pédocriminelles qui ont été signalées”, ajoute-t-elle.

Un phénomène qui augmente

“Derrière ces crimes, il y a des enfants traumatisés, non seulement par les crimes mais par le partage de ces images. Il faut donc pouvoir les détecter, pouvoir sauver des enfants et interpeller encore plus de prédateurs”, poursuit Mié Kohiyama.

D’après elle, la pédocriminalité est un phénomène en augmentation constante. “De 2014 à 2021, on a eu un bond multiplié par vingt d’images et vidéos pédopornographiques. Toutes les deux secondes, on a une image ou une vidéo de ce type qui est signalée, c’est une criminalité exponentielle. Il faut pouvoir légiférer au niveau transnational”, conclut-elle.