Affaire Fourniret : le procès de Monique Olivier "est une étape importante", pour le père d’Estelle Mouzin

Le procès de Monique Olivier s'est ouvert mardi 28 novembre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. "Ça fait 20 ans qu'on attend ce procès, en tout cas de savoir de ce qui est arrivé à Estelle", explique le père de la fillette disparue en 2003, Éric Mouzin, sur franceinfo. "Le procès est une étape importante, bien sûr, parce qu'on saura exactement, je l'espère, ce qu'elle a fait", ajoute-t-il. À 75 ans, Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, mort en 2021, est jugée à Nanterre jusqu'au 15 décembre pour complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin en 2003, Joanna Parrish en 1990 et Marie-Angèle Domèce en 1988. Les corps d'Estelle Mouzin et de Marie-Angèle Domèce n'ont jamais été retrouvés.

franceinfo : C'était indispensable, pour vous, d'être présent à ce procès ?

Éric Mouzin : Ça fait 20 ans qu'on attend ce procès, en tout cas de savoir ce qui est arrivé à Estelle. Le procès est une étape importante, bien sûr, parce qu'on saura exactement, je l'espère, ce qu'a fait Monique Olivier.

Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Il faut essayer d'obtenir un maximum d'informations pendant ces trois semaines, faire en sorte qu'on s'approche au plus près possible d'une vérité, en espérant qu'elle sera acceptable, en tout cas pour nous, la famille.

Vous dites "d'une vérité" parce que pour vous, vous ne connaîtrez jamais la vérité ?

Je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile de penser que nous avons la réponse précise et complète à tout ce qui s'est passé. On va essayer d'approcher une forme de vérité.

Vous êtes-vous préparé au silence de Monique Olivier ?

J'ai compris que nous étions confrontés à une personne qui est en dehors de notre système habituel de fonctionnement, de relations humaines.

"Elle est en dehors de tout. Comment imaginer qu'une mère de famille puisse séquestrer pendant une durée indéterminée une enfant dont elle sait pertinemment qu'elle va finir violée par son mari ?" Éric Mouzin, père d'Estelle, kidnappée à 9 ans en 2003 par le couple à franceinfo

On parle bien de ça, on parle du viol d'une enfant de neuf ans. Simplement, il faut remettre des mots en face des chefs d'accusation. Le viol d'un enfant de neuf ans, c'est du très brutal.

Vous souhaitez la condamnation la plus sévère possible pour Monique Olivier ?

Oui. Je crois qu'il est très important qu'elle soit condamnée pour les faits qu'elle a commis. Elle est quand même impliquée dans trois dossiers : celui de Marie-Angèle Domèce, de Joanna Parrish et celui d'Estelle. Des dossiers qui ont 35, 33 et 20 ans.

"Elle est passée à travers les mailles très lâches de la justice. Maintenant que les éléments de preuve sont réunis, il faut qu'elle soit condamnée, aussi pour qu'un message soit envoyé à tous les criminels : on ne les laissera pas tranquilles." Éric Mouzin à franceinfo

Si elle était condamnée lourdement, cela pourrait vous soulager en partie ?

Oui, mais je ne ne suis pas non plus animé par un esprit de vengeance. Je crois qu'un crime doit être condamné, car si on laisse un crime sans conséquences, c'est un des fondements de la vie en société qui disparaît.