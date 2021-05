Le tueur en série Michel Fourniret hospitalisé, son pronostic vital est engagé et un protocole de fin de vie mis en place

Ses jours sont comptés. Le tueur en série Michel Fourniret a été hospitalisé samedi 8 mai à l'unité hospitalière sécurisée inter-régionale de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et son pronostic vital est engagé, a appris France Télévisions auprès d'une source proche, lundi 10 mai, confirmant une information du Parisien. Selon cette même source, un protocole de fin de vie a été mis en place pour le détenu, âgé de 79 ans. D'après les informations de franceinfo, il est en état de mort cérébrale.

Michel Fourniret avait été hospitalisé après avoir fait un malaise le 20 novembre 2020 dans sa cellule de Fresnes (Val-de-Marne). En outre, son état neurologique se dégradait et il souffrait de nombreuses absences, selon plusieurs connaisseurs du dossier.

Son nom évoqué dans plusieurs disparitions non élucidées

Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, "l'ogre des Ardennes" avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin, après avoir été mis en cause par son ex-épouse Monique Olivier. Il est également mis en examen pour les disparitions et la mort de Marie-Angèle Domece et Joanna Parrish, qu'il a avouées devant la juge Sabine Khéris. Il est aussi poursuivi dans l'affaire Lydie Logé, vingt-sept ans après la disparition de cette jeune femme de 29 ans dans l'Orne.

Son nom est aussi évoqué dans d'autres disparitions non élucidées. Mi-décembre, la cour d'appel de Dijon a demandé de "nouvelles investigations" dans l'affaire Virginie Bluzet, retrouvée morte ligotée en 1997 dans la Saône, à la demande de la famille qui aimerait notamment explorer la piste Fourniret.

Le 12 novembre, la gendarmerie nationale a lancé un appel à témoins dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations sur des "enquêtes judiciaires en cours" pouvant l'impliquer ainsi que Monique Olivier.