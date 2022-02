"Zone interdite" sur l'islam radical : le maire de Roubaix dépose plainte pour menaces

Après la journaliste Ophélie Meunier, c'est au tour du maire divers droite de Roubaix (Nord), Guillaume Delbar, de déposer plainte pour menaces à la suite du reportage polémique de "Zone interdite", a appris l'AFP auprès du parquet de Lille, mercredi 9 février. Le sujet diffusé le 23 janvier, consacré à l'islam radical, était en partie tourné dans la ville nordiste (mais aussi à Marseille, Lyon et Bobigny, en Seine-Saint-Denis).

Dans un courrier à France Bleu Nord, il avait assuré recevoir "plus d'une dizaine" de messages de menaces par jour et être devenu "une cible vivante", depuis la diffusion de l'émission de M6. Le reportage évoquait notamment les liens entre le maire et une association de la ville, soupçonnée de dispenser des "cours coraniques" en utilisant des fonds publics. Guillaume Delbar et trois membres de l'association sont convoqués le 13 octobre devant le tribunal correctionnel de Lille pour ces faits.

Le maire avait dénoncé dans ce reportage une "caricature" de la ville, ce qui lui avait valu d'être qualifié par certains de "prostitué" des islamistes, d'après son courrier. La présentatrice Ophélie Meunier et un militant associatif roubaisien, qui témoignait dans le programme, ont déjà été placés sous protection policière à cause de menaces similaires. Le militant dit avoir reçu des messages le qualifiant de "kouffar" ("mécréant" en arabe) et lui disant qu'"il va être décapité et égorgé".