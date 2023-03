Le gourou du "crudivorisme" Thierry Casasnovas mis en examen, notamment pour "abus de faiblesse" et "exercice illégal de la médecine et de la pharmacie"

Ce youtubeur connu pour vanter les mérites du jeûne et d'un régime alimentaire à base de produits crus est placé sous contrôle judiciaire avec "l'interdiction de participer ou d'organiser des stages et des formations".

Le gourou du "crudivorisme" Thierry Casasnovas a été mis en examen, notamment pour "abus de confiance", "abus de faiblesse" et "exercice illégal de la médecine et de la pharmacie", a annoncé dans un communiqué le procureur de la République de Perpignan (Pyrénées-Orientales), vendredi 10 mars. Il a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire, avec "l'interdiction de participer ou d'organiser des stages et des formations en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être". Thierry Casasnovas avait interpellé et placé en garde à vue mardi, dans le cadre d'une enquête ouverte en 2021.

>> Que dit Thierry Casasnovas, gourou du "crudivorisme", dans ses vidéos ?

Dans des vidéos diffusées sur YouTube, aux plus de 80 millions de vues, il vante la pratique du jeûne, ainsi que le "crudivorisme", une pratique alimentaire qui consiste à se nourrir exclusivement d'aliments crus. Il prétend que ces pratiques peuvent guérir cancers et diabète. Il a aussi déclaré que les médicaments et la vaccination étaient nocifs pour la santé, affirme, dans son rapport d'activité de 2021, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), auprès de laquelle Thierry Casasnovas a fait l'objet de plusieurs dizaines de signalements.

Pendant l'été 2020, rappelle l'AFP, le parquet avait ouvert une information judiciaire à son encontre pour "exercice illégal de la profession de médecin", "abus de faiblesse" et "pratiques commerciales trompeuses". Il y avait ajouté, à l'automne 2021, le chef d'"infractions économiques et financières".