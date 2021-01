Justice : le suspect du meurtre de Jonathan Coulom a été extradé en France

Nouvelle étape dans l’affaire Jonathan Coulom. 17 ans après l’enlèvement du petit garçon, le principal suspect, Martin Ney, un tueur en série allemand, est extradé vers la France vendredi 22 janvier afin d'être interrogé par un juge. "Pour moi c’est une petite lueur d’espoir, pour que je puisse faire déjà mon deuil et avoir un visage et un nom", a témoigné sur RTL Virginie Lacombe, la mère de Jonathan.

Huit mois d’extradition

En avril 2004, Jonathan disparaissait en pleine nuit, dans une colonie de vacances. D’importantes recherches et battues sont alors organisées. Apres six semaines, le corps du petit garçon est retrouve ligoté, dans un étang. La seule piste valable s’oriente alors vers Martin Ney, un éducateur allemand qui a déjà tué trois enfants âgés de 8 à 13 ans. Il aurait confié sa culpabilité dans l’affaire Jonathan Coulom a son codétenu. La justice allemande a autorisé son extradition pour une durée de huit mois. Le juge français n’aura que ce laps de temps pour mener les interrogatoires et les expertises et faire la lumière sur le meurtre de Jonathan.

Le JT

Les autres sujets du JT