Justice : le clip des avocats du Havre pour préserver les tribunaux de proximité

Des avocats du Havre (Seine-Maritime) ont choisi de reprendre une chanson d'Orelsan pour manifester leur mécontentement. "Si on avait fait une conférence de presse avec quatre ou cinq personnes, on aurait eu peu de vues. (...) Ce clip nous permet d'atteindre les jeunes", explique Élisa Haussetête, avocate au barreau du Havre. "Si on avait employé un langage habituel d'avocat, un langage pompeux, personne ne nous aurait écouté", renchérit Étienne Lejeune, lui aussi avocat au barreau du Havre



Vers un tribunal par département ?

Pourquoi ces avocats protestent-ils ? Parce que le gouvernement veut engager une réforme de la justice de proximité. L'objectif serait d'avoir un tribunal par département. "Ça pose la question de l'égalité de tous quant à l'accès au droit", commente Pascale Guerrard-Berquer, bâtonnière du barreau du Havre.