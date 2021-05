Justice : la difficulté à juger des mineurs

À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), la jeune Marjorie, 17 ans, a été tuée par un autre adolescent lors d’une rixe. Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis), explique dans le 23 heures de Franceinfo samedi 22 mai que dans ce type de fait divers, "ce qui interroge beaucoup les uns et les autres, c’est la violence. Moi je ne crois pas que ce soit le débat la violence. Je crois que le débat, c’est la perte d’un certain nombre de valeurs, ou le manque d’acquisition d’un certain nombre de valeurs, par les plus jeunes. Le respect de la personne, la vie tout simplement", souligne-t-il.

Une justice spécifique pour les enfants

Interrogé sur la réponse pénale face à ce genre de drame, Jean-Pierre Rosenczveig estime "qu’un enfant est un enfant, il faut le traiter comme un enfant. Et un enfant, ça ne veut pas dire qu’on doit pardonner tout ce qu’il fait. Un enfant peut être puni, doit être rappelé aux règles du jeu. Par-delà la punition qui est éducative, il doit y avoir une prise en charge. Il faut une justice spécifique pour les enfants."