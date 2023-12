Corruption : près de 9 Français sur 10 estiment que les personnes exerçant des responsabilités sont "corrompues pour une grande partie d'entre elles", selon un sondage

87 % des Français estiment que les personnes exerçant des responsabilités sont "corrompues" ou "corrompues pour une grande partie d'entre elles", en légère baisse par rapport à mars 2019 (91 %), selon une étude Harris Interactive réalisée pour Transparency International France et la Fondation Jean Jaurès à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption et que franceinfo révèle samedi 9 décembre en exclusivité.

Selon cette étude, les trois quarts des Français considèrent qu’il faut renforcer les moyens de la justice pour enquêter et poursuivre des faits de corruption. 70 % des Français estiment qu’un ministre mis en examen dans une affaire de corruption devrait démissionner et parmi les responsables publics, seuls les maires (41 %), les juges (45 %) et les fonctionnaires (50 % pour les fonctionnaires d’État et 46 % pour les fonctionnaires territoriaux) bénéficient d’un jugement majoritairement positif.

Par ailleurs, 46 % des Français pensent qu’il y a plus de corruption qu’avant et 46 % pensent qu’il y en a autant et seulement 7 % jugent qu’elle baisse. Pour 25 % des Français, la corruption est même une expérience à laquelle ils ont été confrontés personnellement et 39 % en ont entendu parler autour d’eux.

En revanche, loin de se résigner, les Français se déclarent prêts à signaler des actes de corruption à 68 %, en s’adressant prioritairement à la police (59 %), à la justice (44 %) mais aussi aux associations (36 %). Une minorité de Français est plus résignée : 32 % de répondants qui n’envisagent pas de signaler se justifient en indiquant qu’ils n’aiment pas dénoncer (30 %), que ça ne sert à rien (29 %) ou qu’ils craignent les représailles (20 %). En matière de lutte contre la corruption, les Français jugent que les lanceurs d’alerte jouent le rôle le plus important (44 %), devant la justice (43 %), l’État en général (33 %), les associations (27 %) ou la presse (23%).

Cette étude Harris Interactive pour le Transparency International France et la Fondation Jean Jaurès a été réalisée en ligne du 25 octobre 2023 au 30 octobre 2023 auprès d’un échantillon de 1 500 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus.