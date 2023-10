Loi immigration : "Nous ferons adopter ce texte, je n'ai pas de doute", déclare Gérald Darmanin

Le projet de loi immigration doit arriver au Sénat en novembre et fait déjà l'objet de nombreuses oppositions à droite comme à gauche.

"Nous ferons adopter ce texte, je n'ai pas de doute", a déclaré mardi 3 octobre sur franceinfo Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, alors que la loi immigration, attendue début novembre au Sénat, fait l'objet de nombreuses oppositions.

"Il faut respecter les oppositions. Le 8 novembre nous serons au Sénat et j'aurai l'occasion de la défendre et de trouver les compromis. Je pense que la discussion, l'échange, le respect, permet de trouver des compromis politiques. Les LR auront envie de ne pas singer les positions du Rassemblement national", a-t-il affirmé. Gérald Darmanin est confiant. "D'abord nous faisons voter ce texte au Sénat, comme il y a une majorité de droite et du centre, il est certain que leurs amis à l'Assemblée nationale les suivront. Mon bureau est ouvert et nous ferons adopter ce texte, je n'ai pas de doute."

En France, le nombre de demandes d'asile s'établit à environ 135 000 demandes en 2023. "La France est passée du 2e pays qui a le plus de demandes d'asile au 4e parce qu'on essaie de faire un travail de réponse plus rapide aux demandeurs d'asile. Aujourd'hui en six mois on a une réponse en France", a affirmé Gérald Darmanin.

"Notre défi n'est pas Français mais européen. La question c'est : comment on accueille les demandeurs d'asile aux frontières de l'Europe, en Italie, en Grèce, où les capacités d'asile sont saturées." En attendant l'adoption du pacte migratoire européen, qui permettra "de changer, révolutionner la demande d'asile", Gérald Darmanin "a demandé à l'Italie et à la Grèce d'anticiper cet accord et de pouvoir faire les demandes d'asile le plus rapidement possible à la frontière." L'accord est encore en discussion entre les pays membres : "Il faut que cet accord soit voté par le Parlement européen, j'espère que ce sera la cas dans prochaines semaines", conclut le ministre de l'Intérieur.