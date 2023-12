Direct Projet de loi immigration : "On ne peut pas dire qu'il y ait accord", affirme le sénateur LR Bruno Retailleau

Une commission mixte paritaire (CMP) doit décider, lundi 18 décembre, du sort du projet de loi immigration. Après l'adoption surprise d'une motion de rejet le 11 décembre, qui a mis fin aux débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le gouvernement a décidé de confier à cette instance le soin de tenter de parvenir à un texte qui contente à la fois LR et la majorité. Composée de sept députés et sept sénateurs titulaires, et présidée par le président de la commission des lois de l'Assemblée Sacha Houlié (Renaissance), cette CMP doit se réunir à huis-clos à partir de 17 heures au Palais Bourbon. "On ne peut pas dire qu'il y ait accord", a déclaré le président du goupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, lundi matin sur BFMTV. Selon lui, les dernières propositions du camp présidentiel sur le texte, envoyées dans la nuit, ne sont "pas complètement satisfaisantes". Suivez notre direct.

Pas encore d'accord. Un des 14 négociateurs assurait jeudi que, si un accord était trouvé, il serait "finalisé" avant même la CMP. Mais ce n'était pas encore le cas dimanche soir. "A ce stade, on ne peut pas parler d'accord", a déclaré le président des Républicains (LR), Eric Ciotti, à la sortie d'une réunion à Matignon avec Elisabeth Borne.

"Il y a une volonté d'accord", selon Yaël Braun-Pivet. Toute la journée de dimanche, les ténors de la majorité se sont succédé dans les médias pour dire leur souhait de parvenir à un compromis. "Il y a une volonté d'accord (...) de la part du gouvernement, de la part de la majorité présidentielle et de la part d'une partie de nos oppositions", a assuré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Elle a déclaré être "partisane d'un compromis", même si "un compromis ça coûte".

Un éventuel accord pourrait être mis au vote dès mardi. Si la commission mixte paritaire parvient à un compromis, cette nouvelle version devrait être soumise mardi au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eric Ciotti a listé un certain nombre de demandes pour trouver un accord, disant attendre du gouvernement un engagement ferme à légiférer sur l'aide médicale d'Etat début 2024, et une "rédaction nouvelle" de l'article sur la régularisation de certains travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension.