Violences sexuelles : le skipper Kevin Escoffier a été signalé à la justice, annonce sa fédération

En amont, la Fédération française de voile avait saisi la cellule violences sexuelles du ministère des Sports.

C'est un scandale de plus dans le monde du sport. La Fédération française de voile (FFVoile) a saisi vendredi le procureur de la République de Paris au sujet du skipper Kevin Escoffier, pour des faits survenus en mai avec une jeune femme lors d'une escale de The Ocean Race aux Etats-Unis, a dévoilé mercredi 13 juin la fédération. La FFVoile a dans un premier temps saisi la cellule violences sexuelles du ministère des Sports, chargée d'une enquête administrative, et a ensuite décidé de saisir la justice directement en faisant jouer l'article 40 qui permet à une autorité de le faire lorsqu'elle a connaissance d'un délit ou d'un crime.

Le sportif avait déjà annoncé quitter la barre de son voilier PRB-Holcim après avoir évoqué "un incident" avec un membre de son équipe, survenu à Newport le 15 mai dernier. "J'ai passé un certain nombre de coups de téléphone qui m'ont amené à penser que ce qui a été présenté comme un incident présumé serait un comportement inapproprié qu'il aurait eu envers une femme lors d'une soirée", avait expliqué la semaine dernière le président de la FFVoile, Jean-Luc Denéchau.

The Ocean Race est une course à la voile autour du monde en équipage et par étapes réservée aux monocoques. Kevin Escoffier, 43 ans, a remporté The Ocean Race en 2017-2018 et compte aussi à son palmarès la Transat Jacques-Vabre 2005.