Voile : soupçonné d'avoir eu un "comportement inapproprié" envers une femme à Newport, le skipper Kevin Escoffier quitte The Ocean Race

Le président de la Fédération française de voile a par ailleurs indiqué qu'un signalement serait fait auprès du ministère des Sports.

Le skipper Kevin Escoffier a quitté la course The Ocean Race en raison d’un "comportement inapproprié" envers une femme à Newport (États-Unis), a indiqué Jean-Luc Denéchau, le président de la Fédération française de voile à franceinfo, lundi 5 juin. The Ocean Race est une course à la voile autour du monde en équipage et par étapes réservée aux monocoques.

Samedi, le skipper avait annoncé lui-même sur son compte Instagram qu’il se retirait de la course : "J’ai décidé de quitter mes fonctions de skipper du Team Holcim-PRB jusqu'à la fin de cette édition de The Ocean Race. Je salue l'engagement et la qualité du travail de cette équipe magnifique que je mène depuis le début de la course", a-t-il écrit.

Kevin Escoffier avait initialement indiqué dans un post qu’il quittait la course en raison d’un "incident présumé". Mais ce post a été supprimé. De son côté, la direction de la course avait informé dans un communiqué de presse ce week-end que le skipper se retirait pour "des raisons personnelles" sans autres détails.

"L’incident présumé évoqué par le skipper est en fait un comportement inapproprié qu’il aurait eu envers une jeune femme lors d’une soirée à Newport", a précisé Jean-Luc Denéchau. Selon lui, un signalement va être fait dès ce lundi auprès du ministère des Sports.

Le compte Twitter de la Team Holcim-PRB a diffusé samedi la nouvelle composition de l'équipage "avec Benjamin Schwartz, Yoann Richomme, Abby Ehler et Martin Le Pape qui embarquent". Sans Kevin Escoffier, donc.