Un policier insulte une femme victime d'agression sexuelle : une enquête est ouverte pour "injures non publiques"

Le fonctionnaire a par mégarde laissé un message sur le répondeur de la victime où on l'entend tenir des propos misogynes.

Une enquête pour "injures non publiques" a été ouverte après la plainte d'une femme ayant dénoncé une agression sexuelle à Paris et traitée de "pute" par un policier, rapporte le parquet de Paris, mercredi 16 février. La peine encourue est une amende de 1 500 euros.

La jeune femme de 34 ans avait déposé une première plainte dans la nuit du 4 au 5 février auprès de policiers du commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour "agression sexuelle en état d'ivresse", a précisé Mediapart.

Darmanin souhaite la révocation du policier

Un policier de ce commissariat l'avait rappelée à la mi-journée et lui avait laissé un message vocal pour lui demander de venir compléter sa plainte. Croyant avoir raccroché, on l'entend dans un message vocal plaisanter avec une de ses collègues et insulter la jeune femme à plusieurs reprises.

Cette affaire a suscité de nombreuses critiques, notamment au sein des milieux féministes qui dénoncent régulièrement la mauvaise prise en compte par les forces de l'ordre des victimes de violences sexuelles. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé mercredi que ce policier n'avait "plus sa place" au sein de la police nationale.

Le préfet de police Didier Lallement a lui condamné "des propos inadmissibles" et annoncé avoir saisi la "police des polices" (IGPN) d'une enquête administrative et a demandé la suspension du policier à titre conservatoire.