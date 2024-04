MeToo à l'hôpital : le ministre délégué chargé de la Santé promet des "pistes" et "propositions concrètes" contre les violences sexistes et sexuelles

Le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, a rencontré mercredi 24 avril Karine Lacombe, a indiqué son entourage à franceinfo. Frédéric Valletoux et l'infectiologue, à l'origine d'un #MeToo à l'hôpital, "partagent une volonté commune d'avancer" sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la santé, a affirmé la même source. Le ministre n'avait pas encore vu Karine Lacombe depuis qu'elle a accusé le médiatique urgentiste Patrick Pelloux de harcèlement sexuel et moral.

Après la cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, Frédéric Valletoux recevra "les syndicats étudiants et les fédérations d'employeurs" le 29 avril, a ajouté son entourage, puis "les ordres" le 6 mai. Invité de France Inter mercredi, le ministre s'est montré ferme à propos des violences sexistes et sexuelles. "La culture de l'impunité, si tant est qu'elle existe ici ou là, c'est terminé", a-t-il lancé, et "effectivement, il y aura une tolérance zéro de ce point de vue là".

Le système de santé "en général" doit être regardé

Il a promis des "pistes concrètes" et des "propositions concrètes". Selon lui, "l'idée est qu'on veille à ce que dans les établissements, tout le monde puisse mettre fin à cette ambiance, à cette culture, à ces comportements, à cette violence sexiste et sexuelle qui a sans doute trop caractérisé certains établissements".

Frédéric Valletoux a toutefois refusé de "jeter la pierre uniquement sur l'hôpital, parce que c'est le système de santé en général qui doit être regardé". Aussi, il veillera "à ce que ce soit le système de santé qui soit effectivement évoqué".