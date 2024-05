#MeToo à l'hôpital : des soignantes se mobilisent pour demander des mesures Durée de la vidéo : 1 min #MeToo à l'hôpital : des soignantes se mobilisent pour demander des mesures Article rédigé par franceinfo France Télévisions 23h info franceinfo

Une manifestation a eu lieu, mercredi 29 mai, devant le ministère de la Santé, à Paris, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical et réclamer des mesures. Après le sport et le monde du cinéma, le mouvement #MeToo a récemment touché l’hôpital.

Étudiants en médecine, professionnels de santé, membres d’associations féministes… Mercredi 29 mai, une manifestation s’est déroulée devant le ministère de la Santé, à Paris, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier et réclamer l’instauration de mesures. "On demande des plateformes pour que les gens puissent témoigner. On attend des mesures dans les universités et les hôpitaux", explique une manifestante. Une vague de libération de la parole Depuis plusieurs semaines, le mouvement #MeToo affecte l’hôpital en écho aux déclarations de la cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine (Paris), Karine Lacombe. Elle accuse le médecin Patrick Pelloux d’agressions sexuelles et de harcèlement moral. Selon une enquête, 17% des femmes médecins ont affirmé avoir été victimes d’agressions sexuelles à l’hôpital. Les témoignages ne cessent d’affluer.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux